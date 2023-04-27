Миронова Валентина Павловна
Место рожденияТашкент
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент
Рождение ребёнка
06.04.1964
Сын: Миронов Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Миронов Геннадий Андреевич
Наманган, Узбекистан
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Миронов Геннадий Андреевич
Наманган, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно