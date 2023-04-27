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Миронова Валентина Павловна

Место рождения

Ташкент

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент
Рождение ребёнка
06.04.1964

Сын: Миронов Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Миронов Геннадий Андреевич

Наманган, Узбекистан
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Миронов Геннадий Андреевич

Наманган, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Геннадий Андреевич

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