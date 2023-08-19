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Замыслов Дмитрий Иванович

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

1914 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
29.04.1884 ст.

Жена: Замыслова Лукерья Андреевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1888 ст.

Сын: Замыслов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Замыслова Лукерья Андреевна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-41 стр.160-161 ( Рождение №-33м )
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Дочь: Замыслова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Замыслова Лукерья Андреевна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
1914 ст.
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
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