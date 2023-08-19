Замыслов Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смерти1914 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1884 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.05.1888 ст.
Сын: Замыслов Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Замыслова Лукерья Андреевна
МК 56-13-41 стр.160-161 ( Рождение №-33м )
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Дочь: Замыслова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Замыслова Лукерья Андреевна
Смерть
1914 ст.