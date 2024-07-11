Павлов Андроник Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
01.10.1887 ст.
Отец: Павлов Дмитрий Васильевич
Мать: Павлова Васса Ивановна
Указан в исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53) Копия записи имеется
Крещение
01.10.1887 ст.
Александро-Невская единоверческая церковь в ст. В-Каргальской Восприемники: Холостов Иван Ерофеевич, казак Иванникова Стефанида Ивановна, жена казака ГАРО 80-2-282 лл. 180-181об. запись №31 Копия запи... Показать все
Восприемник
25.10.1900 ст.
Восприемник Павла, сына Павла Максимовича и Феодосии Дмитриевна Кухтиных, Богоявленская ц. ст. Каргальской ГАРО 803-2-290 л. 20об. запись №42 Копия записи имеется
Восприемник
12.08.1908 ст.
Восприемник племянника Дмитрия, сына Александра Дмитриевича и Анны Федоровны Павловых Богоявленская церковь ст. Каргальской ГАРО 803-2-1952 л. 186 об. запись №30 Копия записи имеется
Смерть
Неизвестно