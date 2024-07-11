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Павлов Андроник Дмитриевич

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Место рождения

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

01.10.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1843 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1887 ст.

Отец: Павлов Дмитрий Васильевич

Мать: Павлова Васса Ивановна

Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Указан в исповедальной ведомости за 1889 год Александро-Невской единоверческой церкви ст. Вехне-Каргальской (отец служил там дьяконом). - ГАРО 803-2-1443 (л.53) Копия записи имеется
Крещение
01.10.1887 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Александро-Невская единоверческая церковь в ст. В-Каргальской Восприемники: Холостов Иван Ерофеевич, казак Иванникова Стефанида Ивановна, жена казака ГАРО 80-2-282 лл. 180-181об. запись №31 Копия запи... Показать все
Восприемник
25.10.1900 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Восприемник Павла, сына Павла Максимовича и Феодосии Дмитриевна Кухтиных, Богоявленская ц. ст. Каргальской ГАРО 803-2-290 л. 20об. запись №42 Копия записи имеется
Восприемник
12.08.1908 ст.
Каргальская, Волгодонской муниципальный район, Ростовская область
Восприемник племянника Дмитрия, сына Александра Дмитриевича и Анны Федоровны Павловых Богоявленская церковь ст. Каргальской ГАРО 803-2-1952 л. 186 об. запись №30 Копия записи имеется
Смерть
Неизвестно

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