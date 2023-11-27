Кондратьев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьев Александр

Место рождения

г.Егорьевск Моск.обл. Россия

Дата рождения

1958

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1958

Отец: Кондратьев Анатолий

Мать: ?

г.Егорьевск Моск.обл. Россия
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