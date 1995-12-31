Попкова Анна Михайловна
Место рожденияг. Усолье Пермской обл.
Дата рождения16.02.1928
Дата смерти31.12.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Усолье Пермской обл.
Рождение ребёнка
05.01.1957
Дочь: Якимова Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Шерстобитов Валентин Николаевич
Смерть
31.12.1995
Умерла в Москве. Похоронена в г. Павлограде Днепропетровской обл.