Попкова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попкова Анна Михайловна

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Место рождения

г. Усолье Пермской обл.

Дата рождения

16.02.1928

Дата смерти

31.12.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Усолье Пермской обл.
Рождение ребёнка
05.01.1957

Дочь: Якимова Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Шерстобитов Валентин Николаевич

Смерть
31.12.1995
Умерла в Москве. Похоронена в г. Павлограде Днепропетровской обл.
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