Шишанов Виктор Александрович 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишанов Виктор Александрович

Место рождения

Когаш, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Шишанов Александр Федорович

Мать: не указана

Когаш, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Шишанова Мария Игнатьевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Сын: Шишанов Виталий Викторович

Мать ребёнка: Шишанова Мария Игнатьевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1869

Сын: Шишанов Иван Викторович

Мать ребёнка: Шишанова Мария Игнатьевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
?.09.1877 ст.

Сын: Шишанов Николай Викторович

Мать ребёнка: Шишанова Мария Игнатьевна

Когаш, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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