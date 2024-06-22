Шишанов Виктор Александрович
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Шишанов Александр Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Сын: Шишанов Виталий Викторович
Мать ребёнка: Шишанова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Шишанова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.09.1877 ст.
Сын: Шишанов Николай Викторович
Мать ребёнка: Шишанова Мария Игнатьевна
Смерть
Неизвестно