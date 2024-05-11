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Светлов Андрей

Место рождения

Каменка, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Светлова) Елена

Мать ребёнка: Светлова Вера

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлов Григорий

Мать ребёнка: Светлова Вера

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Светлова) Марфа

Мать ребёнка: Светлова Вера

Рождение ребёнка
1891

Сын: Светлов Филипп

Мать ребёнка: Светлова Вера

Рождение ребёнка
1895

Сын: Светлов Максим

Мать ребёнка: Светлова Вера

хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Светлов Николай

Мать ребёнка: Светлова Вера

Смерть
Неизвестно

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