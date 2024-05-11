Светлов Андрей
Место рожденияКаменка, Новгородская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: ?
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Светлова) Елена
Мать ребёнка: Светлова Вера
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлов Григорий
Мать ребёнка: Светлова Вера
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Светлова) Марфа
Мать ребёнка: Светлова Вера
Рождение ребёнка
1891
Сын: Светлов Филипп
Мать ребёнка: Светлова Вера
Рождение ребёнка
1895
Сын: Светлов Максим
Мать ребёнка: Светлова Вера
хутор Каменка, Новгородская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Светлов Николай
Мать ребёнка: Светлова Вера
Смерть
Неизвестно