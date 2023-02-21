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Филатов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.02.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теремова Виктория Владимеровна

Мать ребёнка: Филатова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Дарья Владимеровна

Мать ребёнка: Филатова Любовь Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерошенко Светлана

Мать ребёнка: Филатова Любовь Викторовна

Смерть
21.02.2023