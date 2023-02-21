Филатов Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.02.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теремова Виктория Владимеровна
Мать ребёнка: Филатова Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Дарья Владимеровна
Мать ребёнка: Филатова Любовь Викторовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерошенко Светлана
Мать ребёнка: Филатова Любовь Викторовна
Смерть
21.02.2023