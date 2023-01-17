Пепеляев Фотий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1894 ст.
Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна
Нижнее Брагино, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.
Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна
Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.
Дочь: Коневских Евдокия Фатеевна
Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна
д. Грехи Новопаинской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.
Дочь: Пепеляева Татьяна Фотеевна
Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна
Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.
Сын: Пепеляев Василий Фотеевич
Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна
Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.
Сын: Пепеляев Николай Фотеевич
Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна
Молотовская область, д. Грехи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно