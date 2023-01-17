Пепеляев Фотий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пепеляев Фотий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.05.1894 ст.

Сын: Пепеляев Карп Фотеевич

Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна

Нижнее Брагино, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1897 ст.

Сын: Пепеляев Иван Фотеевич

Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна

Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
21.02.1899 ст.

Дочь: Коневских Евдокия Фатеевна

Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна

д. Грехи Новопаинской волости Пермской губернии
Рождение ребёнка
03.01.1901 ст.

Дочь: Пепеляева Татьяна Фотеевна

Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна

Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
04.03.1902 ст.

Сын: Пепеляев Василий Фотеевич

Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна

Пермская губерния, Новопаинская волость, д. Грехи
Рождение ребёнка
01.02.1906 ст.

Сын: Пепеляев Николай Фотеевич

Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Пепеляев Сергей Фотеевич

Мать ребёнка: Пепеляева Ирина Спиридоновна

Молотовская область, д. Грехи
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пепеляева Ирина Спиридоновна

Смерть
Неизвестно
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