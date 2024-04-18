Денисова Евгения Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисова Евгения Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Денисова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Денисов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Денисова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.09.1946

Дочь: Макарова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Денисов Николай Павлович

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