Денисова Евгения Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Денисова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Денисов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Денисова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.09.1946
Дочь: Макарова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Денисов Николай Павлович