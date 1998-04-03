Хан Николай Макарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хан Николай Макарович

Место рождения

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

07.04.1926

Дата смерти

03.04.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольга, Ольгинский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1945

Сын: Хан Алдан Николаевич

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
01.04.1961

Сын: Хан Александр Николаевич

Мать ребёнка: Хан Валентина Ивановна

Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
03.04.1998
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