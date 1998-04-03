Хан Николай Макарович
Место рождения
Дата рождения07.04.1926
Дата смерти03.04.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1945
Сын: Хан Алдан Николаевич
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
01.04.1961
Мать ребёнка: Хан Валентина Ивановна
Искитим, город Искитим, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
03.04.1998