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Овчинников Василий Иванович

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Овчинников Александр Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Овчинникова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Овчинников Иван Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Овчинникова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Овчинников Федор Васильевич

Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Дарья Ипатовна

Смерть
Неизвестно
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