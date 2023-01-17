Овчинников Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1774
Сын: Овчинников Александр Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Овчинникова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Овчинников Иван Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Овчинникова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Овчинников Федор Васильевич
Мать ребёнка: Овчинникова Дарья Ипатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно