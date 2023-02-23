Кряквина Анна Меркуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кряквина Анна Меркуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Шестаков Андрей Архипович

Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1812

Сын: Кряквин Федор Архипович

Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Матрена Архиповна

Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Шестаков Тит Архипович

Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Шестаков Никита Архипович

Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Архип Леонтьевич

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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