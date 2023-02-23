Кряквина Анна Меркуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Шестаков Андрей Архипович
Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Матрена Архиповна
Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич
Рождение ребёнка
1822
Сын: Шестаков Никита Архипович
Отец ребёнка: Шестаков Архип Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно