Орлова (Антонова) Юлия Валерьевна
Место рождения
Дата рождения06.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1994
Отец: Антонов Валерий Олегович
Мать: Антонова Лилия Петровна
Бракосочетание
14.10.2016
Рождение ребёнка
10.02.2018
Сын: Орлов Максим Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Владимирович
Рождение ребёнка
13.07.2020
Сын: Орлов Антон Александрович
Отец ребёнка: Орлов Александр Владимирович