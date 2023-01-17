Орлова (Антонова) Юлия Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Антонова) Юлия Валерьевна

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Место рождения

Стрый, Львівська область

Дата рождения

06.04.1994

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1994

Отец: Антонов Валерий Олегович

Мать: Антонова Лилия Петровна

Стрый, Львівська область
Бракосочетание
14.10.2016

Муж: Орлов Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.02.2018

Сын: Орлов Максим Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.07.2020

Сын: Орлов Антон Александрович

Отец ребёнка: Орлов Александр Владимирович

Москва, город федерального значения Москва
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