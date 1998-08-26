Ермакова (Ермакова) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова (Ермакова) Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1911

Дата смерти

26.08.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1911

Отец: Ермаков Кондратий

Мать: Ермаков (Ермакова) Фёкла

Развод
Неизвестно

Муж: Головин Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Фёдор

Развод
Неизвестно

Муж: Ермаков Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Пётр

Рождение ребёнка
19.03.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Головин Фёдор

Рождение ребёнка
23.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ермаков Пётр

Смерть
26.08.1998
Похороны
29.08.1998

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