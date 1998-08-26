Ермакова (Ермакова) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1911
Дата смерти26.08.1998
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1911
Отец: Ермаков Кондратий
Мать: Ермаков (Ермакова) Фёкла
Развод
Неизвестно
Муж: Головин Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Головин Фёдор
Развод
Неизвестно
Муж: Ермаков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермаков Пётр
Рождение ребёнка
19.03.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Головин Фёдор
Рождение ребёнка
23.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ермаков Пётр
Смерть
26.08.1998
Похороны
29.08.1998