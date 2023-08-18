Кудрявцев Василий (Васка) Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1629
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кудрявцев Никита (Микитка) Петров
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Вотцкая, Верховской стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1629