Донцов Игорь Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донцов Игорь Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: не указан

Мать: Донцова Нина Александровна

Смерть
1978