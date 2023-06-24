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Хлопин Роман Евгеньевич

Место рождения

Деревня Аристово

Дата рождения

14.09.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1991

Отец: Хлопин Евгений Витальевич

Мать: Глухих Нина Александровна

Деревня Аристово
Рождение ребёнка
22.03.2012

Дочь: Хлопина Дарья Романовна

Мать ребёнка: Хлопина Милена Николаевна

Бракосочетание
25.03.2016

Жена: Хлопина Милена Николаевна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.2017

Сын: Хлопин Дмитрий Романович

Мать ребёнка: Хлопина Милена Николаевна

Рождение ребёнка
01.03.2023

Сын: Хлопин Павел Романович

Мать ребёнка: Хлопина Милена Николаевна