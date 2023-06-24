Хлопин Роман Евгеньевич
Место рожденияДеревня Аристово
Дата рождения14.09.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1991
Деревня Аристово
Рождение ребёнка
22.03.2012
Дочь: Хлопина Дарья Романовна
Мать ребёнка: Хлопина Милена Николаевна
Бракосочетание
25.03.2016
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.05.2017
Мать ребёнка: Хлопина Милена Николаевна
Рождение ребёнка
01.03.2023
Мать ребёнка: Хлопина Милена Николаевна