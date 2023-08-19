Подкорытов Степан Михайлов
Место рождения
Дата рожденияС 1757 по 1760 ст.
Дата смертиДо 1793 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1757 по 1760 ст.
Рождение ребёнка
С 1776 по 1778 ст.
Сын: Подкорытов Алексей Степанов
Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова
Рождение ребёнка
1780 ст.
Сын: Подкорытов Тихон Степанов
Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Екатерина Степанова
Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова
Рождение ребёнка
1785 ст.
Дочь: Мария Степанова
Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1793 ст.