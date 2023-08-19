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Подкорытов Степан Михайлов

Место рождения

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Дата рождения

С 1757 по 1760 ст.

Дата смерти

До 1793 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1757 по 1760 ст.

Отец: Подкорытов Михаил Патрикеев

Мать: Подкорытова Евдокия Иванова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
С 1776 по 1778 ст.

Сын: Подкорытов Алексей Степанов

Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Сын: Подкорытов Тихон Степанов

Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Екатерина Степанова

Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1785 ст.

Дочь: Мария Степанова

Мать ребёнка: Подкорытова Татьяна Савинова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подкорытова Татьяна Савинова

Смерть
До 1793 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
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