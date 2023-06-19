Кучеряева (Малюгина) Елена Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучеряева (Малюгина) Елена Ионовна

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Место рождения

Ольшанка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

27.05.1904

Дата смерти

15.11.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1904

Отец: Малюгин Ион

Мать: не указана

Ольшанка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
25.09.1941

Дочь: Куприенко Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич

Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеряева Антонина Федоровна

Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеряева Таисия Федоровна

Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеряева Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеряева Елена Федоровна

Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зарубина Зинаида Федоровна

Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич

Смерть
15.11.1979
Ильмень, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область