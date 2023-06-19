Кучеряева (Малюгина) Елена Ионовна
Место рождения
Дата рождения27.05.1904
Дата смерти15.11.1979
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1904
Отец: Малюгин Ион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1941
Дочь: Куприенко Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеряева Антонина Федоровна
Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеряева Таисия Федоровна
Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеряева Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеряева Елена Федоровна
Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зарубина Зинаида Федоровна
Отец ребёнка: Кучеряев Федор Яковлевич
Смерть
15.11.1979