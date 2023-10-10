Чалова (Живаева) Валентина Федоровна 17.03.1937 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чалова (Живаева) Валентина Федоровна

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

17.03.1937

Дата смерти

10.10.2023

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

1958 г.р.
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Добавил:

ВЖ
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Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937

Отец: Живаев Федор Семенович

Мать: Живаева (Калашникова) Анна Матвеевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Официальная дата рождения - 12 марта (по паспорту), но празднуют 17 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чалова) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чалова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалов Николай Михайлович

Место жительства
Неизвестно
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1958

Сын: Чалов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
12.05.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
14.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович

Смерть
10.10.2023
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

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