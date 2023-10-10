Чалова (Живаева) Валентина Федоровна
Место рождения
Дата рождения17.03.1937
Дата смерти10.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1937
Официальная дата рождения - 12 марта (по паспорту), но празднуют 17 марта
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чалова) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чалова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.11.1958
Отец ребёнка: Чалов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
27.06.1960
Рождение ребёнка
12.05.1963
Рождение ребёнка
14.05.1965
Смерть
10.10.2023