Бусыгина (Демьянцева) Оксана Викторовна
Место рождения
Дата рождения08.05.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1989
Рождение ребёнка
14.04.1991
Дочь: Соболева Диана Вячеславовна
Отец ребёнка: Бусыгин Вячеслав Юрьевич
Рождение ребёнка
20.09.1999
Дочь: Бусыгина Татьяна Вячеславовна
Отец ребёнка: Бусыгин Вячеслав Юрьевич
Рождение ребёнка
18.08.2012
Дочь: Бусыгина Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Бусыгин Вячеслав Юрьевич