Бусыгина (Демьянцева) Оксана Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусыгина (Демьянцева) Оксана Викторовна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

08.05.1972

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
Около 1989

Муж: Бусыгин Вячеслав Юрьевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.04.1991

Дочь: Соболева Диана Вячеславовна

Отец ребёнка: Бусыгин Вячеслав Юрьевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.09.1999

Дочь: Бусыгина Татьяна Вячеславовна

Отец ребёнка: Бусыгин Вячеслав Юрьевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
18.08.2012

Дочь: Бусыгина Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Бусыгин Вячеслав Юрьевич

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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