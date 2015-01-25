Копелиович Мария Августовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1952
Рождение ребёнка
01.10.1983
Дочь: Артюх Анна Николаевна
Отец ребёнка: Головатый Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головатый Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Головатый Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головатый Александр Николаевич
Отец ребёнка: Головатый Николай Александрович