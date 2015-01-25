Копелиович Мария Августовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКопелиович Мария Августовна

Копелиович Мария Августовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1952

Пол

Женский

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1952

Отец: Копелиович Август Борисович

Мать: Вихман Софья Борисовна

Рождение ребёнка
01.10.1983

Дочь: Артюх Анна Николаевна

Отец ребёнка: Головатый Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головатый Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Головатый Николай Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головатый Александр Николаевич

Отец ребёнка: Головатый Николай Александрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close