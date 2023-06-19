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Шабалин Андрей Григорьевич

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Место рождения

Шастины, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

01.01.1924

Дата смерти

27.12.1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924

Отец: Шабалин Григорий

Мать: не указана

Шастины, Орловский уезд, Вятская губерния
Родился в конце декабря, но потеряли метрики или из-за Нг отмечал всегда 01.01
Призыв на военную службу
1942
Военная награда
25.01.1945
Медаль «За отвагу» Подвиг: за то, что преследуя отступающего противника из района Цецилювка он непрерывно наносил удары противнику не давая возможности закрепляться ему на промежуточных рубежах. Смел... Показать все
Бракосочетание
03.10.1947

Жена: Шабалина Евдокия Ильинична

Киров, город Киров, Кировская область
Молотовский ЗАГС г.Киров
Рождение ребёнка
18.07.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Ильинична

Киров, город Киров, Кировская область
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны I степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522523755/
Смерть
27.12.1994
Захоронена на Макарьевском кладбище