Шабалин Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1924
Дата смерти27.12.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1924
Отец: Шабалин Григорий
Мать: не указана
Родился в конце декабря, но потеряли метрики или из-за Нг отмечал всегда 01.01
Призыв на военную службу
1942
Военная награда
25.01.1945
Медаль «За отвагу» Подвиг: за то, что преследуя отступающего противника из района Цецилювка он непрерывно наносил удары противнику не давая возможности закрепляться ему на промежуточных рубежах. Смел... Показать все
Бракосочетание
03.10.1947
Молотовский ЗАГС г.Киров
Рождение ребёнка
18.07.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабалина Евдокия Ильинична
Военная награда
01.08.1986
Орден Отечественной войны I степени https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522523755/
Смерть
27.12.1994
Захоронена на Макарьевском кладбище