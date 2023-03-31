Бобров Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1921 или 08.12.1921
Дочь: Конькова Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Вера Петровна
Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Августа Петровна
Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья
Смерть
Неизвестно