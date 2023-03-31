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Бобров Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1921 или 08.12.1921

Дочь: Конькова Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья

Кочерово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Вера Петровна

Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Августа Петровна

Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья

Кочерово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Михаил Петрович

Мать ребёнка: Боброва Авдотья/Аксинья

Кочерово, Краснохолмский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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