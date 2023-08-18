Дроздов Фома Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Фома Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

До 1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Дроздов Егор Фомич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1809

Сын: Дроздов Ипат Фомич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1812
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
переехали без позволения Тобольской казенной палаты из Ишимского округа Камышенской волости
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
До 1836
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