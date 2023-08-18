Дроздов Фома Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиДо 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Дроздов Егор Фомич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Дроздов Ипат Фомич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1812
переехали без позволения Тобольской казенной палаты из Ишимского округа Камышенской волости
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1836