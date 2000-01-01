Веретенникова Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Веретенников Андрей Екимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Веретенников Андрей Екимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Веретенников Леонтий Андреевич
Отец ребёнка: Веретенников Андрей Екимович
Смерть
Неизвестно