Сергей (?) Соколов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергей (?) Соколов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1911 г.р.

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Александр

Мать ребёнка: Елизарова Милитина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Алексей

Мать ребёнка: Елизарова Милитина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизарова Милитина Ивановна

Смерть
Неизвестно