Егурнова (Щетинина) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.2010
Дочь: Егурнова Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Егурнов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
06.07.2013
Дочь: Егурнова Ульяна Алексеевна
Отец ребёнка: Егурнов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно