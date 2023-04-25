Егурнова (Щетинина) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егурнова (Щетинина) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.2010

Дочь: Егурнова Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Егурнов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
06.07.2013

Дочь: Егурнова Ульяна Алексеевна

Отец ребёнка: Егурнов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егурнов Алексей Александрович

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