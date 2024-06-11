Волкоедов Кирилл Евдокимов 03.06.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волкоедов Кирилл Евдокимов

Место рождения

д. Агарково

Дата рождения

03.06.1851

Дата смерти

30.04.1909

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1851

Отец: Евдоким Петров

Мать: Матрена Герасимова

д. Агарково
Восприемники Пётр Макаров и Ирина Герасимова
Бракосочетание
31.08.1869

Жена: Васса Константинова

Поручители Георгий Евдокимов, Гавриил Евдокимов, Константин Иванов, Василий Константинов. Кириллу было 18 лет, Вассе 17 лет.
Рождение ребёнка
22.09.1871

Сын: Сергий Кириллов

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Восприемники Дмитрий Семёнов? и Татьяна Егорова.
Рождение ребёнка
19.10.1873 ст.

Сын: Дмитрий Кирилов

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
06.08.1875

Дочь: Евдокия Кирилова

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
01.08.1877

Сын: Волкоедов Дементий (Дометий) Кирилов

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
25.10.1879

Сын: Волкоедов Стефан Кириллов

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
05.02.1883

Дочь: Анна Кирилова

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
04.09.1885

Дочь: Елисавета Кирилова

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
03.04.1888

Дочь: Царёва (Волкоедова) Ирина Кирилова

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
20.04.1890

Дочь: Александра Кирилова

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
13.07.1891

Сын: Симеон Кириллов

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Рождение ребёнка
25.12.1893

Сын: Василий Кириллов

Мать ребёнка: Васса Константинова

д. Агарково
Смерть
30.04.1909
д. Агарково
Умер в 59 лет от ударов.

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