Волкоедов Кирилл Евдокимов
Место рожденияд. Агарково
Дата рождения03.06.1851
Дата смерти30.04.1909
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Евдоким Петров
Мать: Матрена Герасимова
Жена: Васса Константинова
Сын: Сергий Кириллов
Мать ребёнка: Васса Константинова
Сын: Дмитрий Кирилов
Мать ребёнка: Васса Константинова
Дочь: Евдокия Кирилова
Мать ребёнка: Васса Константинова
Сын: Волкоедов Дементий (Дометий) Кирилов
Мать ребёнка: Васса Константинова
Сын: Волкоедов Стефан Кириллов
Мать ребёнка: Васса Константинова
Дочь: Анна Кирилова
Мать ребёнка: Васса Константинова
Дочь: Елисавета Кирилова
Мать ребёнка: Васса Константинова
Дочь: Царёва (Волкоедова) Ирина Кирилова
Мать ребёнка: Васса Константинова
Дочь: Александра Кирилова
Мать ребёнка: Васса Константинова
Сын: Симеон Кириллов
Мать ребёнка: Васса Константинова
Сын: Василий Кириллов
Мать ребёнка: Васса Константинова