Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1813 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Жабин Иван Аврамович

Отец ребёнка: Жабин Аврам Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Афимья Аврамовна

Отец ребёнка: Жабин Аврам Михайлович

Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жабин Аврам Михайлович

Смерть
Неизвестно