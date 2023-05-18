Настасья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Жабин Иван Аврамович
Отец ребёнка: Жабин Аврам Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Афимья Аврамовна
Отец ребёнка: Жабин Аврам Михайлович
Миролюбовка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно