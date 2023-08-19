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Зипир Анастасия Михайловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1907

Дочь: Вера Саввична

Отец ребёнка: Зипир Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.07.1911

Сын: Зипир Дмитрий Саввич

Отец ребёнка: Зипир Савва Дмитриевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Елизавета Саввична

Отец ребёнка: Зипир Савва Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зипир Савва Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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