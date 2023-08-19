Зипир Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1907
Дочь: Вера Саввична
Отец ребёнка: Зипир Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.07.1911
Сын: Зипир Дмитрий Саввич
Отец ребёнка: Зипир Савва Дмитриевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Елизавета Саввична
Отец ребёнка: Зипир Савва Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно