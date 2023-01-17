Зитева (Вишникина) Ульяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗитева (Вишникина) Ульяна Степановна

Зитева (Вишникина) Ульяна Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Вишникин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Зитев Леонид Матвеевич

Отец ребёнка: Зитев Матвей Ефремович

Рождение ребёнка
01.05.1928

Дочь: Шалина Раиса Матвеевна

Отец ребёнка: Зитев Матвей Ефремович

Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
К началу Первой Мировой войны 1914-1918гг. село Кевдо-Мельситово было волостным центром, куда входили села, деревни и поселки: • Безруковка (296; 1718 - первая цифра означает количество дворов, вторая... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зубарева Анна

Отец ребёнка: Зитев Матвей Ефремович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close