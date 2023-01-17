Зитева (Вишникина) Ульяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Вишникин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Зитев Матвей Ефремович
Рождение ребёнка
01.05.1928
Дочь: Шалина Раиса Матвеевна
Отец ребёнка: Зитев Матвей Ефремович
Кевдо-Мельситово, Каменский муниципальный район, Пензенская область
К началу Первой Мировой войны 1914-1918гг. село Кевдо-Мельситово было волостным центром, куда входили села, деревни и поселки: • Безруковка (296; 1718 - первая цифра означает количество дворов, вторая... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зубарева Анна
Отец ребёнка: Зитев Матвей Ефремович
Смерть
Неизвестно