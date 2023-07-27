Клевакин Степан Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлевакин Степан Прокопьевич

Клевакин Степан Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

01.07.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Клевакин Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Клевакин Иван Степанович

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
29.05.1912

Сын: Клевакин Павел Степанович

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Клевакинское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степановна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степановна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова? Ефросинья Степановна

Мать ребёнка: Стефанида Ивановна

Смерть
01.07.1938
Реж, Режевской, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close