Клевакин Степан Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти01.07.1938
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Клевакин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
29.05.1912
Сын: Клевакин Павел Степанович
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Клевакинское, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степановна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степановна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова? Ефросинья Степановна
Мать ребёнка: Стефанида Ивановна
Смерть
01.07.1938
Реж, Режевской, Свердловская область