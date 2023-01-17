Банникова (Поснова) Макрина Устиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банникова (Поснова) Макрина Устиновна

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1843 ст.

Дата смерти

01.01.1911 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843 ст.

Отец: Поснов Устин Карпович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
05.02.1864 ст.

Муж: Банников Игнатий Поликарпович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
12.08.1866 ст.

Дочь: Васса Игнатьевна

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1870

Сын: Банников Василий Игнатьевич

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Банников Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
13.07.1874 ст.

Сын: Банников Владимир Игнатьевич

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.05.1877 ст.

Сын: Банников Никита Игнатьевич

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Банников Демендей Игнатьевич

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1880

Сын: Банников Домиан (Дометий) Игнатьевич

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.02.1884 ст.

Сын: Банников Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Параскева Игнатьевна

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Банникова Василиса Игнатьевна

Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
01.01.1911 ст.
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Похороны
03.01.1911 ст.
Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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