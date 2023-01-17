Банникова (Поснова) Макрина Устиновна
Место рождения
Дата рождения1843 ст.
Дата смерти01.01.1911 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: Поснов Устин Карпович
Мать: не указана
Дочь: Васса Игнатьевна
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Сын: Банников Василий Игнатьевич
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Сын: Банников Владимир Игнатьевич
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Сын: Банников Никита Игнатьевич
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Сын: Банников Демендей Игнатьевич
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Сын: Банников Домиан (Дометий) Игнатьевич
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Сын: Банников Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Дочь: Банникова Параскева Игнатьевна
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович
Дочь: Банникова Василиса Игнатьевна
Отец ребёнка: Банников Игнатий Поликарпович