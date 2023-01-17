Великоданенко Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Великоданенко Екатерина

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Место рождения

Феодосия, Феодосия, Республика Крым

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Смерть
До 1990
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
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