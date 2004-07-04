Иголкин Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1970
Дата смерти04.07.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.06.1993
Жена: Межина Ирина Ивановна
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1994
Сын: Иголкин Антон Александрович
Мать ребёнка: Межина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
06.08.1998
Сын: Иголкин Степан Александрович
Мать ребёнка: Межина Ирина Ивановна
Смерть
04.07.2004