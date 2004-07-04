Иголкин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИголкин Александр

Иголкин Александр

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1970

Дата смерти

04.07.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1972 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.06.1993

Жена: Межина Ирина Ивановна

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.01.1994

Сын: Иголкин Антон Александрович

Мать ребёнка: Межина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
06.08.1998

Сын: Иголкин Степан Александрович

Мать ребёнка: Межина Ирина Ивановна

Смерть
04.07.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close