Данилова (Ромашкова) Вера Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Ромашкова) Вера Андреевна

Место рождения

Орёл, город Орёл, Орловская область

Дата рождения

С 1750 по 1806

Дата смерти

11.07.1816

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1750 по 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
1796

Муж: Данилов Василий Иванович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Данилов Осип Васильевич

Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Данилов Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Данилов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Данилов Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Озерова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Дмитрий Гаврилович

Смерть
11.07.1816
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