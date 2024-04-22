Данилова (Ромашкова) Вера Андреевна
Место рождения
Дата рожденияС 1750 по 1806
Дата смерти11.07.1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1750 по 1806
Бракосочетание
1796
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Данилов Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Данилов Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Данилов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Озерова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Данилов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.1816