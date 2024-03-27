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Рахметев Абдрафик

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Нигматов Рахмат

Мать: Сахиб

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Гайнижамал

Мать ребёнка: Хуснижамал Вторая Жена

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1850

Сын: Абдрафиков Фахардин

Мать ребёнка: Мархамя Первая Жена

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1853

Сын: Абдрафиков Абдуллатыф

Мать ребёнка: Хуснижамал Вторая Жена

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Махмубжамал

Мать ребёнка: Хуснижамал Вторая Жена

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хуснижамал Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мархамя Первая Жена

Смерть
Неизвестно
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