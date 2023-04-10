Влаков Афанасий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1919
Дочь: Влакова Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Влакова Мелания Яковлевна
Место жительства
1919
Коктебель, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно