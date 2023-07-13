Степакова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепакова Елена

Степакова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1917

Сын: Степаков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Степаков Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степаков Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Степаков Алексей Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мантурова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Степаков Алексей Сергеевич

Смерть
Неизвестно