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Марина Игнатьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Игнатий Иванов

Мать: неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Александр Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1781

Сын: Иван Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Рождение ребёнка
1793

Сын: Иван Иоаннов

Отец ребёнка: Иоанн Алексеев

Смерть
Неизвестно

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