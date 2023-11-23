Марина Игнатьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Игнатий Иванов
Мать: неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Александр Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1781
Сын: Иван Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Рождение ребёнка
1793
Сын: Иван Иоаннов
Отец ребёнка: Иоанн Алексеев
Смерть
Неизвестно