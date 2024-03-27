Федосов Тимофей
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти13.08.1892
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Федосов Кирилл
Мать: Федосова Праскевна
Бракосочетание
24.10.1880
Жена: Федосова Палагея
Рождение ребёнка
26.12.1881
Сын: Федосов Стефан
Мать ребёнка: Федосова Палагея
Рождение ребёнка
21.11.1883
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Федосова Палагея
Рождение ребёнка
18.03.1886
Сын: Федосов Федор
Мать ребёнка: Федосова Палагея
Рождение ребёнка
17.10.1888
Дочь: Сорокина Праскевна
Мать ребёнка: Федосова Палагея
Рождение ребёнка
26.03.1891
Сын: Федосов Иван
Мать ребёнка: Федосова Палагея
Смерть
13.08.1892
Причина смерти: холера
Похороны
Неизвестно