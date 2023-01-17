Соболев Аркадий Александрович
Место рожденияд. Данилкино, Галичский уезд Костромской губернии
Дата рождения1903
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Данилкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1903
д. Данилкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1942 по 1945
Великобритания
Место жительства
С 1945 по 1946
Германия
Место жительства
С 1951 по 1953
Польша
Место жительства
По 1964
Смерть
1964