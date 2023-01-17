Соболев Аркадий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболев Аркадий Александрович

Соболев Аркадий Александрович

avatar

Место рождения

д. Данилкино, Галичский уезд Костромской губернии

Дата рождения

1903

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Данилкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1903
д. Данилкино, Галичский уезд Костромской губернии
Место жительства
С 1942 по 1945
Великобритания
Место жительства
С 1945 по 1946
Германия
Место жительства
С 1951 по 1953
Польша
Место жительства
По 1964
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close