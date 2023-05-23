Агрипина Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Козма Ведениктович
Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Василий Ведениктович
Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Улита Ведениктовна
Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Илья Ведениктович
Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Агафья Ведениктовна
Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ирина Ведениктовна
Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Веденикт Гаврилович
Смерть
Неизвестно