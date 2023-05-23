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Агрипина Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Козма Ведениктович

Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1836

Сын: Василий Ведениктович

Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Улита Ведениктовна

Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1843

Сын: Илья Ведениктович

Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Агафья Ведениктовна

Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ирина Ведениктовна

Отец ребёнка: Веденикт Гаврилович

Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Упоминание
30.07.1850
Поньгагуба, Костомукшский, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веденикт Гаврилович

Смерть
Неизвестно