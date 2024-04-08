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Габдулвалий Абдулхаиров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

01.01.1861 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1807 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1820 г.р.
Около 1822 г.р.
Около 1827 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Абдулхаир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Абдулхаким Абдулвалиев

Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Абдулвакиль

Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Гальнульхаят

Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Абдулкаюм Абдулвалиев

Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина

Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: ?

Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Гульнафия

Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Аюп

Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гильзагида Айнуллина

Работа или профессия
Неизвестно
мещеряк
Смерть
01.01.1861 ст.
Верхние Термы, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
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