Габдулвалий Абдулхаиров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1784
Дата смерти01.01.1861 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Отец: Абдулхаир
Рождение ребёнка
Около 1807
Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Абдулвакиль
Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Гальнульхаят
Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1820
Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: ?
Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Гульнафия
Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Аюп
Мать ребёнка: Гильзагида Айнуллина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гильзагида Айнуллина
Работа или профессия
Неизвестно
мещеряк
Смерть
01.01.1861 ст.