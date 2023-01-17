Петряшева Анна Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
07.02.1904
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.
Сын: Петряшев Алексей Прокопьев
Отец ребёнка: Петряшев Прокопий Силин
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно