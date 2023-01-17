Петряшева Анна Иоаннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева Анна Иоаннова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
07.02.1904
Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Рождение ребёнка
07.02.1904 ст.

Сын: Петряшев Алексей Прокопьев

Отец ребёнка: Петряшев Прокопий Силин

Косково, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS3-5X42?i=52&cat=1323325
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Прокопий Силин

Смерть
Неизвестно
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