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Мауер Светлана Георгиевна
Мауер Светлана Георгиевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.09.1958
Пол
Женский
Отец
Наместюк Геогрий Афанасьевич
1939 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1958
Отец:
Наместюк Геогрий Афанасьевич
Мать: не указана
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