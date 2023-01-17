Федотов Борис Лукьянович
Место рождения
Дата рождения10.01.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.06.1972
Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
24.05.1980
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
11.01.1988
Мать ребёнка: Федотова Татьяна Михайловна
Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно