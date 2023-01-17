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Федотов Борис Лукьянович

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Место рождения

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

10.01.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1950 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1980 г.р.
1988 г.р.

Добавил:

РФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Сулин, Красносулинский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
04.06.1972

Жена: Федотова Татьяна Михайловна

Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
05.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1980

Сын: Федотов Михаил Борисович

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Михайловна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.01.1988

Сын: Федотов Максим Борисович

Мать ребёнка: Федотова Татьяна Михайловна

Динская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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