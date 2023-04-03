Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1817
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1817
Отец: Иван Гаврилов
Мать: Анна Козьмина
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Флор Степанов
Отец ребёнка: Стефан Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Стефан Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Андрей Степанов
Отец ребёнка: Стефан Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Степанов Степан
Отец ребёнка: Стефан Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 19.10.1857
Дочь: Наталья Стефановна
Отец ребёнка: Стефан Леонтиев
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Прасковья Степанова
Отец ребёнка: Стефан Леонтиев
Работа или профессия
Неизвестно