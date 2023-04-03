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Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1817

Пол

Женский

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Дети

Около 1845 г.р.
Около 1847 г.р.
Около 1849 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1857 г.р.
Около 1859 г.р.

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1817

Отец: Иван Гаврилов

Мать: Анна Козьмина

Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Флор Степанов

Отец ребёнка: Стефан Леонтиев

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Стефан Леонтиев

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Андрей Степанов

Отец ребёнка: Стефан Леонтиев

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Степанов Степан

Отец ребёнка: Стефан Леонтиев

Рождение ребёнка
Около 19.10.1857

Дочь: Наталья Стефановна

Отец ребёнка: Стефан Леонтиев

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Прасковья Степанова

Отец ребёнка: Стефан Леонтиев

Работа или профессия
Неизвестно
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